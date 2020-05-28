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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T07:02
https://ria.ru/20200528/1572093895.html
Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/152743/76/1527437676_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_45f9010625aef094704c9016829f9030.jpg
РИА Новости

Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19

07:02 28.05.2020
1776
CC0 / christels / Дельфин
Дельфин
CC0 / christels /
Дельфин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обитатели океанариумов, в том числе китообразные, могут заразиться коронавирусом от людей, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
"Решили сделать скрининг животных, чтобы понять, на какие виды вирус может перескочить. Ученые выясняют, в клетках каких животных есть рецепторы, на которые вирус может перескочить. Сравнительно недавно было выделено 40 видов животных по структуре клеток, на которые вирус может сесть и может их заразить. В частности, это все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени. В группу риска попали и человекообразные обезьяны. Поэтому сейчас защищают горилл в Африке, чтобы не было передачи вируса", - сказала Воронцова.
Она также добавила, что в условиях океанариума опасность подхватить вирус от человека у животных значительно увеличивается. Кроме того, возможна и обратная передача.
"Если вернуться к животным, то, например, косатки животные очень нежные и легко заражаются от человека. В океанариумах животные живут только в присутствие ветеринара, поэтому коронавирус будет дополнительной нагрузкой", - сказала Воронцова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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