На Украине планируют ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина. С соответствующим заявлением в эфире телеканала ATR выступил министр иностранных дел Украины Администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина. С соответствующим заявлением в эфире телеканала ATR выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

По его словам, диалог с республиками Донбасса "не имеет никаких перспектив" в системе урегулирования конфликта на востоке Украины.

Кулеба также заявил, что Киев имеет план "Б" на случай, если в течение года не удастся мирно решить конфликт с ДНР и ЛНР. Министр не раскрыл детали этого плана, но сообщил, что администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.

Ранее год на выполнение минских соглашений отвел сам Зеленский, который в то же время утверждал, что будет бороться за реализацию минских договоренностей и урегулирование ситуации в Донбассе.

Отказ от диалога

Ранее представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что делегация Киева на заседании контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции 27 мая отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.

Он отметил, что Киев также "продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети". При этом, по словам Грызлова, вина киевской стороны подтверждается и данными ОБСЕ, и данными мониторинговой миссии ООН.

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что Киев также отказался обсуждать вопрос создания гуманитарного коридора для пропуска лиц через пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, которые приостановили работу из-за COVID-19.

По информации ведомства, участники контактной группы призвали Киев "предоставить свою позицию для осуществления необходимой гуманитарной процедуры". Также в МИД ДНР выразили надежду, что это будет сделано в ближайшее время.

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил РИА Новости, что представители Киева в этой подгруппе назвали преждевременным обсуждение проекта закона "Об особом статусе Донбасса".

Ситуация в Донбассе

ЛНР. Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске . С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР