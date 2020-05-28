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2020-05-28T09:34
https://ria.ru/20200528/1572093825.html
На Украине планируют ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
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РИА Новости

На Украине планируют ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

06:59 28.05.2020 (обновлено: 09:34 28.05.2020)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина. С соответствующим заявлением в эфире телеканала ATR выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, диалог с республиками Донбасса "не имеет никаких перспектив" в системе урегулирования конфликта на востоке Украины.
Кулеба также заявил, что Киев имеет план "Б" на случай, если в течение года не удастся мирно решить конфликт с ДНР и ЛНР. Министр не раскрыл детали этого плана, но сообщил, что администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.
Ранее год на выполнение минских соглашений отвел сам Зеленский, который в то же время утверждал, что будет бороться за реализацию минских договоренностей и урегулирование ситуации в Донбассе.
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Отказ от диалога

Ранее представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что делегация Киева на заседании контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции 27 мая отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.
Он отметил, что Киев также "продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети". При этом, по словам Грызлова, вина киевской стороны подтверждается и данными ОБСЕ, и данными мониторинговой миссии ООН.
В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что Киев также отказался обсуждать вопрос создания гуманитарного коридора для пропуска лиц через пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, которые приостановили работу из-за COVID-19.
По информации ведомства, участники контактной группы призвали Киев "предоставить свою позицию для осуществления необходимой гуманитарной процедуры". Также в МИД ДНР выразили надежду, что это будет сделано в ближайшее время.
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил РИА Новости, что представители Киева в этой подгруппе назвали преждевременным обсуждение проекта закона "Об особом статусе Донбасса".
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Ситуация в Донбассе

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.
За время конфликта на Украине погибло не менее 10 тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникДмитрий КулебаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Когда возьмет контроль над границей" т.е.никогда.
28 мая, 07:26
nt.nickolas
126010010
Это завершающий этап ликвидации бандеровской власти на Украине.
28 мая, 07:46
zzaa_stss
11320005
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