Выпущено масштабное обновление для Windows 10

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания Компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10. Новая версия получила название Windows 10 May 2020 Update, сообщает портал The Verge

Главными в майском обновлении стали Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) — вторая версия Linux-подсистемы для Windows с кастомным Linux-ядром — и улучшения, связанные с голосовой помощницей Cortana. Интеграция Linux упрощает жизнь разработчикам и значительно повышает производительность подсистемы в Windows 10. В следующих апдейтах компания обещает добавить поддержку графического интерфейса для приложений и аппаратного ускорения графики.

Кроме того, для установки операционной системы теперь не понадобится накопитель с образом Windows 10 или резервная копия, поскольку загрузить ее можно будет из облака.

Также разработчики снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов и исправили проблемы с производительностью поиска.

Все необязательные обновления собраны в меню "Посмотреть необязательные обновления", которое находится в "Центре обновления Windows". Пользователь сам может выбрать что именно ему нужно еще установить для работы.

Кроме того, в новой Windows 10 содержится новый драйвер дисплея, улучшающий производительность в играх.