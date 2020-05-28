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2020-05-28T06:53
https://ria.ru/20200528/1572093726.html
В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:296:3077:2027_1036x0_80_0_0_2afb2d6e00d6950cd3d5c3933cf7a33f.jpg
РИА Новости

В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19

06:53 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая - РИА Новости. Врач-педиатр из Тындинской районной больницы приняла около 100 пациентов, в том числе ходила к больным на домашние вызовы до того, как получила результат анализа на COVID-19, который оказался положительным, сообщила РИА Новости мэр Тынды Марина Михайлова.
"Сейчас врач-педиатр из Тындинской районной больницы проходит амбулаторное лечение, коронавирус у нее подтвердился. До этого она вела прием и ходила на дом, в результате около 100 контактных. Я озвучила на уровне правительства Приамурья эту тему. Сегодня прошло видеосовещание под председательством зампреда (правительства области) Юлии Рябининой. Я предложила лечебным учреждениям до получения результатов анализов не пускать врачей к людям (пациентам), найти им какую-нибудь бумажную работу", - рассказала Михайлова РИА Новости.
Мэр Тынды также сообщила РИА Новости, что Рябинина поручила минздраву "проработать вопрос и открыть в Тынде лабораторию" для тестирования на коронавирус.
"Мы второе место по области по числу зараженных занимаем. Открытие лаборатории было бы выходом, у нас поезд в Благовещенск раз в двое суток ходит, и анализы мы получаем в лучшем случае на третий день с момента забора (материала у человека)", - пояснила Михайлова.
Всего в Приамурье по данным правительства региона 414 случаев коронавируса, больше всего в областном центре - Благовещенске - 172 человека, в Тынде - 48.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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