В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19

"Сейчас врач-педиатр из Тындинской районной больницы проходит амбулаторное лечение, коронавирус у нее подтвердился. До этого она вела прием и ходила на дом, в результате около 100 контактных. Я озвучила на уровне правительства Приамурья эту тему. Сегодня прошло видеосовещание под председательством зампреда (правительства области) Юлии Рябининой. Я предложила лечебным учреждениям до получения результатов анализов не пускать врачей к людям (пациентам), найти им какую-нибудь бумажную работу", - рассказала Михайлова РИА Новости.