Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первичная медико-санитарная помощь на сегодняшний день не доступна в 130 населённых пунктах Первичная медико-санитарная помощь на сегодняшний день не доступна в 130 населённых пунктах России , следует из документа Минздрава , направленного в Госдуму к правительственному часу.

"На текущий момент в Российской Федерации, по данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населенных пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, в том числе семь - в Саратовской области", - следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В 2019 году в Саратовской области было создано 11 фельдшерско-акушерских пунктов, до конца текущего года планируется создать или заменить еще 24, уточняется в материалах.

"В рамках реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" на 2019-2020 годы планируется создать или заменить более 1550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек", - отмечается в документе.