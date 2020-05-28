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2020-05-28T06:40
https://ria.ru/20200528/1572093693.html
Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
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РИА Новости

Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России

06:40 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первичная медико-санитарная помощь на сегодняшний день не доступна в 130 населённых пунктах России, следует из документа Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу.
"На текущий момент в Российской Федерации, по данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населенных пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, в том числе семь - в Саратовской области", - следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В 2019 году в Саратовской области было создано 11 фельдшерско-акушерских пунктов, до конца текущего года планируется создать или заменить еще 24, уточняется в материалах.
"В рамках реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" на 2019-2020 годы планируется создать или заменить более 1550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек", - отмечается в документе.
Данные мероприятия позволят обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи во всех подобных населенных пунктах на территории России, уточняется в документе.
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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