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2020-05-28T06:38
https://ria.ru/20200528/1572093667.html
Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
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РИА Новости

Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах

06:38 28.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка идет под зонтом во время дождя
Девушка идет под зонтом во время дождя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Синоптики на следующей неделе ожидают подход к Приморью циклонов из Китая и с акватории Японского моря, которые принесут сильные дожди, сообщает Примгидромет.
"В первые дни лета Приморье окажется под влиянием атмосферных фронтов. Пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы…. Во второй половине недели Приморский край может оказаться под воздействием двух циклонов. Один подойдет со стороны Китая, а второй пройдет над акваторией Японского моря. Дождей станет больше, их интенсивность увеличится", - говорится в сообщении.
Есть две версии развития событий. По одной, циклон над акваторией Японского моря пройдет рядом с побережьем Приморья. Это самая неблагоприятная версия - на большей части региона пройдут сильные и очень сильные дожди. По другой версии, траектория южного вихря пройдет над югом Японского моря, и влияния на погоду Приморья он не окажет. Через край переместится только западный циклон. В этом случае дождей будет меньше.
Информация будет уточняться.
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ПримгидрометПриморский крайОбщество
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