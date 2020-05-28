Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах

Есть две версии развития событий. По одной, циклон над акваторией Японского моря пройдет рядом с побережьем Приморья. Это самая неблагоприятная версия - на большей части региона пройдут сильные и очень сильные дожди. По другой версии, траектория южного вихря пройдет над югом Японского моря, и влияния на погоду Приморья он не окажет. Через край переместится только западный циклон. В этом случае дождей будет меньше.