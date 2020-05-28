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Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
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РИА Новости

Великобритания временно закрыла посольство в КНДР

06:06 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Великобритания временно закрыла посольство в КНДР, дипломатический персонал покинул страну, заявил британский посол в Северной Корее Колин Крукс.
"Посольство Великобритании в Пхеньяне временно закрылось 27 мая. Весь дипломатический персонал покинул КНДР в настоящее время", - написал Крукс в Twitter.
Власти КНДР 4 февраля запретили въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров, въезд и выезд новых сотрудников зарубежных дипмиссий также был воспрещен. Отмечалось, что в случае прибытия в страну по вынужденным или не зависящим от дипломатов обстоятельствам разрешается въезд в Пхеньян после прохождения 15-дневного карантина в пунктах въезда. Позднее, 13 февраля, КНДР из-за ситуации с коронавирусом продлила до 30 дней срок карантина для всех иностранных граждан, прибывающих на северокорейскую территорию.
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