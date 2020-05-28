Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств, следует из документа Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу.

С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности.

"В связи со сложившейся ситуацией Минздравом России совместно с Росздравнадзором, Минпромторгом России и Оператором прорабатываются предложения отраслевых организаций в части переноса сроков введения обязательной маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации и сроков вступления в силу ответственности по обеспечению внедрения системы мониторинга", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

На сегодняшний день из-за сложной эпидемиологической ситуации есть риск, что субъекты обращения препаратов не смогут подготовиться к введению маркировки в установленные сроки, отмечается в документе.