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Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
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РИА Новости

Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств

06:02 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в торговом зале аптеки
Покупатель в торговом зале аптеки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупатель в торговом зале аптеки . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств, следует из документа Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу.
С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности.
"В связи со сложившейся ситуацией Минздравом России совместно с Росздравнадзором, Минпромторгом России и Оператором прорабатываются предложения отраслевых организаций в части переноса сроков введения обязательной маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации и сроков вступления в силу ответственности по обеспечению внедрения системы мониторинга", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
На сегодняшний день из-за сложной эпидемиологической ситуации есть риск, что субъекты обращения препаратов не смогут подготовиться к введению маркировки в установленные сроки, отмечается в документе.
"Одной из основных причин является задержка наладки оборудования и программного обеспечения в связи с невозможностью приезда технических специалистов, а также задержка поставки самого оборудования для маркировки средствами идентификации", - уточняется в документе.
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