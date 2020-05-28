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2020-05-28T06:00
https://ria.ru/20200528/1572093393.html
Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
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РИА Новости

Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде

06:00 28.05.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде, когда можно производить оружейный плутоний, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.
Распечатку его общения с журналистами распространил в четверг госдепартамент.
"По нашей оценке, на сегодня возвращение к прежнему проекту займет у них какое-то количество лет, а также большое количество денег, которых, честно говоря, у них сейчас нет. Кроме того, до конца не ясно, если ли у них собственная (научная) база, чтобы сделать это своими силами", - сказал Форд.
По его словам, ходили слухи, что возводить реактор Ирану помогали извне. Он заверил, что США сделают все возможное, чтобы это не произошло, если Тегеран все-таки попытается восстановить прежний облик реактора.
"Они не очень продвинулись (с его строительством – ред.) на момент заключения сделки, а сейчас он еще менее готов, потому что каландр ядра корпуса реактора в рамках проекта реконфигурации был извлечен и залит бетоном. Так что им придется начинать с нуля", - продолжил Форд.
Он добавил, что намерение построить реактор, способный производить оружейный плутоний, будет очень провокационным. Вместе с тем Форд отметил, что Иран очень дозированно наращивал свои ядерные возможности и вряд ли захочет вступать в противоречие с оставшимися участниками СВПД: "евротройкой", Россией и Китаем.
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"Они были достаточно умеренны в своих реакциях даже по другим аспектам, так что возвращение к полномасштабному стремлению получить производящий плутоний реактор будет экстраординарной провокацией, на которую они, я считаю, относительно маловероятно пойдут, даже если бы у них были деньги на это", - сказал дипломат.
"Правда также и то, что никто не может забыть, что случилось последний раз, когда кое-кто попытался построить производящий плутоний реактор на Ближнем Востоке в Сирии, который, конечно, был уничтожен израильтянами в 2007 году", - добавил он.
Ранее Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Реконфигурация реактора в Араке должна проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.
Модернизацией реактора в Араке первоначально занимались США и Китай, однако после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году процесс осуществляется Великобританией и Китаем.
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