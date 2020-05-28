В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности

"В Еравнинском районе тушат лесной пожар, возникший из-за неосторожного обращения с огнем, в заболоченной местности. К кромке пожара сотрудники лесной охраны подъезжают на вездеходах и тракторах, обходят и тушат возгорание вручную", - говорится в сообщении.

Всего за сутки в республике пожарные тушили шесть таежных пожаров в Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Закаменском и Иволгинском районах на общей площади 460 гектаров. На тушении работали 286 человек и 55 единиц техники. Пять лесных пожаров ликвидированы. Также на территории Еравнинского и Муйского районах под наблюдением космического мониторинга находятся три термоточки. Они расположены в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.