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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T05:16
https://ria.ru/20200528/1572093195.html
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
https://cdn23.img.ria.ru/images/149243/36/1492433638_19:0:2072:1155_1036x0_80_0_0_ce23f3552a6aa7cbb3728a8033e2ede3.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

05:16 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота парикмахера
Работа парикмахера
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Работа парикмахера. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
"В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска", - объяснила специалист.
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По ее словам, и клиент, и парикмахер обязаны в салоне красоты соблюдать масочный режим и все необходимые ограничения. При этом придется отказаться от процедур, связанных с наращиванием ресниц и уходом за лицом.
"Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться", - предупредила врач.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов - 349 095.
В России коронавирус диагностировали у 370 680 человек, из них 142 208 выздоровели, 3968 пациентов спасти не удалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛариса АлексееваЗдоровьеВОЗОбщество
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