Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Врач высшей категории Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу " Звезда ", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.

"В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска", - объяснила специалист.

По ее словам, и клиент, и парикмахер обязаны в салоне красоты соблюдать масочный режим и все необходимые ограничения. При этом придется отказаться от процедур, связанных с наращиванием ресниц и уходом за лицом.

"Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться", - предупредила врач.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов - 349 095.

В России коронавирус диагностировали у 370 680 человек, из них 142 208 выздоровели, 3968 пациентов спасти не удалось.