Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи

По версии полиции, мужчина по имени Сурадж предпринял две попытки расправиться со своей женой Утрой. При первой, произошедшей 2 марта, он подкинул в спальню супруги ядовитую цепочную гадюку. После этого пострадавшая почти два месяца лечилась в больнице. Затем женщину привезли в дом родителей, где она приходила в себя после нападения. Седьмого мая 27-летний Сурадж остался в ее комнате и бросил в спящую жену кобру. На этот раз спасти женщину не удалось.