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2020-05-28T05:13
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Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
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РИА Новости

Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи

05:11 28.05.2020 (обновлено: 05:13 28.05.2020)
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© Flickr / Michael RansburgКобра
Кобра
© Flickr / Michael Ransburg
Кобра. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В индийском штате Керала муж убил свою жену, запустив к ней в комнату кобру, сообщает издание India Today.
По версии полиции, мужчина по имени Сурадж предпринял две попытки расправиться со своей женой Утрой. При первой, произошедшей 2 марта, он подкинул в спальню супруги ядовитую цепочную гадюку. После этого пострадавшая почти два месяца лечилась в больнице. Затем женщину привезли в дом родителей, где она приходила в себя после нападения. Седьмого мая 27-летний Сурадж остался в ее комнате и бросил в спящую жену кобру. На этот раз спасти женщину не удалось.
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Вскоре после этого мужчина попытался получить право собственности на имущество жены, что для родителей погибшей показалось до расследования.
В ходе расследования выяснилось, что незадолго до трагедии мужчина созванивался с владельцами ядовитых змей, а также изучал в интернете поведение пресмыкающихся.
Мотивом преступления, по версии правоохранителей, стал страх Сураджа остаться без имущества в случае развода с женой.
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КералаИндияВ мире
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