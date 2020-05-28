Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-28T05:07
https://ria.ru/20200528/1572093130.html
Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
https://cdn21.img.ria.ru/images/151400/62/1514006270_0:0:2976:1674_1036x0_80_0_0_7f80a52be58ec88499bc28961d49c47d.jpg
РИА Новости

Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь

05:07 28.05.2020
241
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи в Сирии
Раздача гуманитарной помощи в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Раздача гуманитарной помощи в Сирии. Архивное фото
ХАДДАДИЯ (Сирия), 28 мая – РИА Новости. Акции по раздаче российской гуманитарной помощи прошли в двух поселках в сирийском Заевфратье – Хаддадии и Хатле, всего нуждающиеся получили почти 700 продовольственных наборов массой почти 3,5 тонны, местные жители просят Россию помогать почаще.
"Жизнь сложная здесь, но мы стараемся, ждём помощи и получаем её от наших русских друзей. Семьи у нас большие. Только у меня три сына. Нам хотелось бы, чтобы вы приезжали чаще", - рассказала местная жительница Сейхам.
Как уточнил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Павел Егоров, продукты были предназначены для малообеспеченных семей. Таких в Хаддадии много, чиновники в местной администрации рассказывают, что во многих семьях тут по 10 детей.
Россия остается единственной страной, помогающей оказавшимся в нужде сирийцам. Как рассказал представитель администрации Хаддадии Фатхар аль-Ахмар, несколько раз в поселок наведывались американцы, много чего обещали, но так ничего и не привезли.
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Вчера, 17:53
В коалиции США опровергли сообщения СМИ о переброске ЗРК Patriot в Сирию
В российском Центре по примирению уточнили, что в Хаддадии жителям передали 440 продовольственных наборов массой 2134 килограмма, а в Хатле – 250 наборов на 1212 килограммов. Акция проходила на территории школы, местность перед началом мероприятия обследовали российские саперы.
Ранее российский контейнеровоз "Спарта-2" привез в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи - 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем и даже со сгущённым молоком. Через несколько дней колонна российской автомобильной техники доставила 170 тонн груза в Заевфратье. Гуманитарную помощь российские военные передают местным администрациям, а они уже распределяют среди населения.
В Центре по примирению напомнили, что всего российские военные провели в Сирии более 2,4 тысячи гуманитарных акций и раздали более 4 тысяч тонн продовольствия, причем только за последние полтора месяца – более 200 тонн.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
523027
Обсудить 0
Война в СирииРоссияСирияВ мире
Рекомендуем
Жаркая погода
Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
Кобра
Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
Работа парикмахера
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Вид с моря на Гонконг
Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга
Детский писатель Эдуард Успенский
Бывшая жена Успенского раскритиковала отношение писателя к своей семье
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Цукерберг раскритиковал Twitter из-за "значка неправды" на твите Трампа
Сэндвич
Ученые нашли ключ к стройности без диет
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Заседание Верховной рады Украины
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19
06:54Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
06:54Выпущено масштабное обновление для Windows 10
06:53В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
06:40Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
06:38Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
06:35В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
06:33В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
06:14Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
06:06Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
06:02Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
06:00Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
05:56В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
05:54Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
05:52В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
05:37В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
05:16Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
05:11Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
05:07Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
05:05Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
Лента новостейМолния