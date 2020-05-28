Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь

ХАДДАДИЯ (Сирия), 28 мая – РИА Новости. Акции по раздаче российской гуманитарной помощи прошли в двух поселках в сирийском Заевфратье – Хаддадии и Хатле, всего нуждающиеся получили почти 700 продовольственных наборов массой почти 3,5 тонны, местные жители просят Акции по раздаче российской гуманитарной помощи прошли в двух поселках в сирийском Заевфратье – Хаддадии и Хатле, всего нуждающиеся получили почти 700 продовольственных наборов массой почти 3,5 тонны, местные жители просят Россию помогать почаще.

"Жизнь сложная здесь, но мы стараемся, ждём помощи и получаем её от наших русских друзей. Семьи у нас большие. Только у меня три сына. Нам хотелось бы, чтобы вы приезжали чаще", - рассказала местная жительница Сейхам.

Как уточнил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Павел Егоров, продукты были предназначены для малообеспеченных семей. Таких в Хаддадии много, чиновники в местной администрации рассказывают, что во многих семьях тут по 10 детей.

Россия остается единственной страной, помогающей оказавшимся в нужде сирийцам. Как рассказал представитель администрации Хаддадии Фатхар аль-Ахмар, несколько раз в поселок наведывались американцы, много чего обещали, но так ничего и не привезли.

В российском Центре по примирению уточнили, что в Хаддадии жителям передали 440 продовольственных наборов массой 2134 килограмма, а в Хатле – 250 наборов на 1212 килограммов. Акция проходила на территории школы, местность перед началом мероприятия обследовали российские саперы.

Ранее российский контейнеровоз "Спарта-2" привез в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи - 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем и даже со сгущённым молоком. Через несколько дней колонна российской автомобильной техники доставила 170 тонн груза в Заевфратье. Гуманитарную помощь российские военные передают местным администрациям, а они уже распределяют среди населения.