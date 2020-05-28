Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T05:01
https://ria.ru/20200528/1572093042.html
В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19

05:01 28.05.2020
215
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Карантин в Кижингинском районе Бурятии, введенный ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, снимается, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.
В середине мая власти Бурятии приняли решение об изоляции Кижингинского района из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
"Отдельные ограничительные мероприятия, которые были введены из-за сложной эпидемиологической обстановки в Кижингинском районе, можно снимать, по всем контактным лицам необходимые мероприятия проведены. Прироста заболеваемости в районе не фиксируется, поэтому усиление ограничительных мер на этой территории мы снимаем", - цитирует Цыденова пресс-служба.
В пресс-службе пояснили, что в районе с 28 мая возобновляют работу организации и предприятия из соответствующего перечня, за исключением организаций общественного питания, торговых организаций с площадью более 400 квадратных метров. Как и на всей территории региона сохраняется запрет на все массовые мероприятия.
По данным республиканского главка Роспотребнадзора, на утро четверга в Бурятии за сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 1411 случаев заболевания. Выздоровели 694, умерли 10 человек. В стационарах лечатся 531 пациент, в том числе 60 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 176 пациентов. В реанимации 17 взрослых пациентов, двое из них на ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кижингинский районПроисшествия
Рекомендуем
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
Сэндвич
Ученые нашли ключ к стройности без диет
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Раздача гуманитарной помощи в Сирии
Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
Работа парикмахера
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Жаркая погода
Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 79 случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Путин поддержал идею расширить пособия на детей на всех безработных
Мексика
В Мексике за сутки выявили 3463 случая COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19
06:54Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
06:54Выпущено масштабное обновление для Windows 10
06:53В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
06:40Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
06:38Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
06:35В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
06:33В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
06:14Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
06:06Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
06:02Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
06:00Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
05:56В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
05:54Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
05:52В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
05:37В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
05:16Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
05:11Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
05:07Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
05:05Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
Лента новостейМолния