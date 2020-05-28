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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T05:30
https://ria.ru/20200528/1572093006.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали 79 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали 79 случаев COVID-19

04:59 28.05.2020 (обновлено: 05:30 28.05.2020)
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 28 мая - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 79 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, большинство из них локальные, общее число инфицированных выросло до 11 344, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Днем ранее в Южной Корее был зафиксирован необычно высокий прирост в 40 новых случаев коронавируса. С начала апреля число новых зараженных в сутки в Южной Корее постепенно снижалось c 80-90 до 10-20 случаев в день, 6 мая это число опускалось до двух человек.
По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), 68 из новых случаев имеют локальное происхождение, и почти все они зарегистрированы в центральной части страны, 11 случаев завезены из-за границы.
Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет уже не менее 259. Власти связались уже с 83% от всех установленных посетителей клубов. Зафиксированы и другие коллективные очаги COVID-19 в некоторых церквях и больницах. Уже не менее 69 человек заразились на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики вируса. Сейчас 4159 сотрудников и посетителей склада находятся на домашнем карантине, к пятнице должна завершиться проверка их на коронавирус. Ожидается, что число подтвержденных зараженных вырастет.
Министр здравоохранения РК Ким Ган Нип отметил "быстрое распространение коронавируса в столичном конгломерате" и призвал жителей воздержаться от каких либо собраний и встреч.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 45 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 340, что составляет 91,2%. Число жертв не изменилось и составляет 269 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 850 тысяч человек.
Более 5,2 тысячи человек (46,3%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1232 случай (10,8%) завезли из-за границы, из них 87,8% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 529 зараженных.
По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что также приводит к незаметному распространению вируса, остановить которое власти не могут.
Жителей призывают "не терять бдительности", особенно учитывая, что со среды во многих школах к занятиям с посещением приступили ученики третьего года средней школы, первого и второго классов младшей школы, а также детских садов. Во многих городах из-за появления зараженных коронавирусом в образовательных учреждениях дату начала занятий отложили или призывают отложить. Ранее к учебе уже вернулись третьи классы старшей школы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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