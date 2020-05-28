Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга

Шеф, все пропало! В США забеспокоились о Гонконге Госсекретарь США Майк Помпео бьет в набат. Гонконг утратил свою автономию от Китая, заявил он Конгрессу. И только слепой этого не видит, уверен госсекретарь. А ведь по соглашению между КНР и Великобритании Гонконг должен сохранять свою автономию.