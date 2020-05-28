Бывшая жена Успенского раскритиковала отношение писателя к своей семье

Гений и злодейство: о чем так долго молчала дочь Эдуарда Успенского? Талант – это часть личности? Как оценивать труд мастера – отдельно от его частной жизни или с оглядкой на нее? Эти и другие философские вопросы ставят перед нами скандалы вокруг культовых и знаменитых персон.