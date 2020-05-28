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Культура
2020-05-28T04:19
https://ria.ru/20200528/1572092858.html
Бывшая жена Успенского раскритиковала отношение писателя к своей семье
https://cdn25.img.ria.ru/images/152657/58/1526575868_0:43:2000:1168_1036x0_80_0_0_a15eb3da6601e7e3fe70084c653c535b.jpg
РИА Новости

Бывшая жена Успенского раскритиковала отношение писателя к своей семье

04:19 28.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкДетский писатель Эдуард Успенский
Детский писатель Эдуард Успенский
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Детский писатель Эдуард Успенский. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Третья жена Эдуарда Успенского Элеонора Филина в беседе с телеканалом "Звезда" поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, заявившую о противоречивом характере отца и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
"Татьяна, она, так сказать, всю жизнь страдала от этого. И при мне, и без меня – до меня, скажем так. Я вот это все видела и не раз с ним на эту тему говорила, мягко сказать", - заявила она.
Режиссер Борис Грачевский
Вчера, 03:04Культура
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Филина отметила, что ее ребенок якобы также становился жертвой давления со стороны отца. Экс-супруга писателя добавила, что "это совершенно открытая информация", которая появлялась в СМИ, и она сама рассказывала о домашней обстановке в семье уже после расставания с Успенским.
По словам Филиной, хотя умалять таланта Успенского нельзя, она выступает против наименования литературной премии его именем.
Накануне ряд СМИ написали, что после того как Российская государственная детская библиотека объявила конкурс на лучший логотип премии "Большая сказка" имени Успенского, родная дочь писателя Татьяна попросила не называть премию именем ее отца. Причиной этого она назвала противоречивый характер Успенского. В пресс-службе РГДБ заявили, что при организации премии библиотека руководствовалась исключительно творческими заслугами и не принимала во внимание личные качества писателя.
Детский писатель Эдуард Успенский
26 мая, 19:17Акценты
Гений и злодейство: о чем так долго молчала дочь Эдуарда Успенского?Талант – это часть личности? Как оценивать труд мастера – отдельно от его частной жизни или с оглядкой на нее? Эти и другие философские вопросы ставят перед нами скандалы вокруг культовых и знаменитых персон.
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КультураРоссияРоссийская государственная детская библиотекаЭдуард УспенскийОбщество
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