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Культура
2020-05-28T04:18
https://ria.ru/20200528/1572092824.html
СМИ: Apple будет работать с Paramount Pictures над новым фильмом Скорсезе
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РИА Новости

СМИ: Apple будет работать с Paramount Pictures над новым фильмом Скорсезе

04:18 28.05.2020
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© AP Photo / Jordan Strauss Режиссер Мартин Скорсезе
Режиссер Мартин Скорсезе
© AP Photo / Jordan Strauss
Режиссер Мартин Скорсезе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания Apple будет работать вместе с Paramount Pictures над новым фильмом режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", в котором в главных ролях снимутся Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что представители Скорсезе ведут переговоры с компаниями Apple и Netflix о финансировании и показе нового фильма режиссера в связи с тем, что компания Paramount Pictures, согласившаяся на производство картины, сочла ее слишком дорогой.
Источники сообщили, что Paramount Pictures продолжит распространять фильм, а Apple займется финансированием картины и станет творческой студией для фильма. Согласно источникам, сделка еще не завершена, но, по всей видимости, это произойдет в ближайшие дни.
Новый фильм Скорсезе является экранизацией одноименного бестселлера Дэвида Гранна, в котором рассказывается об убийствах в начале 20-х годов прошлого века представителей индейского племени осейджи в Оклахоме, которое стало богатым благодаря обнаружению на его территории нефти.
Это уже не первая работа режиссера, от которой компания Paramount отказывается из-за слишком высокой стоимости. Ранее с такой же проблемой сталкивался фильм "Ирландец": изначально фильм должен был быть снят для Paramount, однако в итоге вышел на Netflix.
Хью Джекман
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КультураParamount Pictures CorporationЛеонардо Ди КаприоРоберт Де НироAppleМартин Скорсезе
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