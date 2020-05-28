СМИ: Apple будет работать с Paramount Pictures над новым фильмом Скорсезе

Источники сообщили, что Paramount Pictures продолжит распространять фильм, а Apple займется финансированием картины и станет творческой студией для фильма. Согласно источникам, сделка еще не завершена, но, по всей видимости, это произойдет в ближайшие дни.

Это уже не первая работа режиссера, от которой компания Paramount отказывается из-за слишком высокой стоимости. Ранее с такой же проблемой сталкивался фильм "Ирландец": изначально фильм должен был быть снят для Paramount, однако в итоге вышел на Netflix.