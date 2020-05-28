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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T03:52
https://ria.ru/20200528/1572092722.html
В Мексике за сутки выявили 3463 случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки выявили 3463 случая COVID-19

03:52 28.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 28 мая - РИА Новости. Минздрав Мексики обновил статистику по коронавирусу, согласно которой за сутки были выявлены 3463 новых случая, COVID-19 подтвержден у 463 погибших, количество активных случаев достигло 15 592.
"В настоящий момент число активных случаев COVID-19, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 15 592, доля таких случаев составляет менее 20% от общего числа подтвержденных с начала эпидемии", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки число подтвержденных случаев достигло 78 023 (+3463), число активных случаев выросло на 874, вновь показав существенный рост, исследуются 33 566 подозрений на COVID-19.
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Минздрав лабораторно подтвердил 8597 случаев COVID-19 среди погибших пациентов (+463 за день), ещё 727 летальных случаев исследуются как подозрительные. Подчеркивается, что задержка в обновлении статистики смертности от COVID-19 может достигать двух недель, в связи с чем ежедневно происходит ретроспективное обновление данных.
Для большинства штатов число активных случаев увеличилось за прошедшую неделю, динамика этого показателя будет определять сроки отмены санитарных ограничений в штатах и муниципалитетах страны. Наибольшее число активных случаев выявлено сегодня в городе (3820) и штате Мехико (2106).
Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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