В Мексике за сутки выявили 3463 случая COVID-19

МЕХИКО, 28 мая - РИА Новости. Минздрав Минздрав Мексики обновил статистику по коронавирусу , согласно которой за сутки были выявлены 3463 новых случая, COVID-19 подтвержден у 463 погибших, количество активных случаев достигло 15 592.

"В настоящий момент число активных случаев COVID-19, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 15 592, доля таких случаев составляет менее 20% от общего числа подтвержденных с начала эпидемии", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки число подтвержденных случаев достигло 78 023 (+3463), число активных случаев выросло на 874, вновь показав существенный рост, исследуются 33 566 подозрений на COVID-19.

Минздрав лабораторно подтвердил 8597 случаев COVID-19 среди погибших пациентов (+463 за день), ещё 727 летальных случаев исследуются как подозрительные. Подчеркивается, что задержка в обновлении статистики смертности от COVID-19 может достигать двух недель, в связи с чем ежедневно происходит ретроспективное обновление данных.

Для большинства штатов число активных случаев увеличилось за прошедшую неделю, динамика этого показателя будет определять сроки отмены санитарных ограничений в штатах и муниципалитетах страны. Наибольшее число активных случаев выявлено сегодня в городе (3820) и штате Мехико (2106).

Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.