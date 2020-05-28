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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T03:46
https://ria.ru/20200528/1572092689.html
На Сахалине за сутки выявили восемь случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

На Сахалине за сутки выявили восемь случаев COVID-19

03:46 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая - РИА Новости. Восемь новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Сахалинской области, общее число достигло 89, сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко.
"Все заболевшие прилетели на остров двумя рейсами из Новосибирска и Москвы. Состояние удовлетворительное - имеются случаи бессимптомного протекания болезни и в легкой форме, с небольшими клиническими проявлениями. Все пациенты прибыли в Сахалинскую область до введения пропускной системы, находились на изоляции. Итого на 28 мая в Сахалинской области выявлено 89 случаев коронавирусной инфекции, 49 выписано с выздоровлением, 40 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить область от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолётов, а также дальнобойщики, доставляющие в область грузы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СахалинОбщество
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