На Сахалине за сутки выявили восемь случаев COVID-19

"Все заболевшие прилетели на остров двумя рейсами из Новосибирска и Москвы. Состояние удовлетворительное - имеются случаи бессимптомного протекания болезни и в легкой форме, с небольшими клиническими проявлениями. Все пациенты прибыли в Сахалинскую область до введения пропускной системы, находились на изоляции. Итого на 28 мая в Сахалинской области выявлено 89 случаев коронавирусной инфекции, 49 выписано с выздоровлением, 40 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить область от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолётов, а также дальнобойщики, доставляющие в область грузы.