В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом

"По состоянию на 28 мая из общего числа жителей края с диагнозом "коронавирус" 48% пациентов выздоровели… За минувшие сутки в крае зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1836 человек. Количество выздоровевших третий день превалирует над числом заболевших… Сегодня, например, 87 выписанных. Всего выздоровели с начала эпидемии 885 человек", - говорится в сообщении.