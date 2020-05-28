В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Почти половина пациентов с диагнозом "коронавирус" в Приморье - это 885 человек - выздоровели, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 28 мая из общего числа жителей края с диагнозом "коронавирус" 48% пациентов выздоровели… За минувшие сутки в крае зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1836 человек. Количество выздоровевших третий день превалирует над числом заболевших… Сегодня, например, 87 выписанных. Всего выздоровели с начала эпидемии 885 человек", - говорится в сообщении.
Среди выписанных за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
"В нашем госпитале выписаны сразу несколько человек, которые провели в медучреждении более 20 дней. Несмотря на то, что пациенты получали всю необходимую терапию в полном объеме - первые итоговые тесты оказались положительными, и лечение было продолжено", - сообщила главный инфекционист Приморья, заведующая госпиталем для больных коронавирусом Анна Симакова.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры продлены до 1 июня, с 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Разрешена торговля в залах площадью до 400 квадратных метров, возможны занятия спортом на улице при соблюдении дистанции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.