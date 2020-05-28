Бросившие зверей владельцы контактного зоопарка в Приморье забрали их

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Владельцы контактного зоопарка, которые из-за долгов бросили своих зверей в здании городского океанариума во Владельцы контактного зоопарка, которые из-за долгов бросили своих зверей в здании городского океанариума во Владивостоке , забрали их, сообщил РИА Новости представитель океанариума.

Ранее мэрия Владивостока сообщила, что собственники контактного зоопарка, снимавшие помещение в городском океанариуме, задолжали за аренду и оставили животных в клетках без еды, среди найденных зверей - еноты, дикобразы, филин и попугаи. Они провели несколько дней без пищи и ухода, пока их не обнаружили сотрудники океанариума, они начали ухаживать за зверями.

ООО "Планета" - владелец зоопарка - от всех предложений рассрочки отказалось и на прошлой неделе съехало, отмечала мэрия. В океанариуме РИА Новости сообщали, что владельцы зоопарка вышли на связь и хотят забрать зверей. Прокуратура и полиция начали проверки. Возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животным".

"Животных вывозили частями со вчерашней ночи, их перевезли на базу отдыха, где, по данным владельцев зоопарка, сейчас находятся и другие животные", - сказал собеседник.

По его словам, директор зоопарка так и не появился в океанариуме, вывозом занимался учредитель этой компании. При этом договор аренды должен расторгнуть именно директор зоопарка, а пока долги за нее у ООО "Планета" продолжают копиться.

"Как и планировали, будем взыскивать долг через суд. Мы предлагали им платить в рассрочку – по 15-20 тысяч в месяц, но они отказались. Сам океанариум (в рамках режима самоизоляции – ред.) не принимает посетителей, и единственный источник нашего дохода – это плата за аренду наших площадей. Если платить не будут, то нас отключат от света, и погибнут наши животные", - сказал собеседник.