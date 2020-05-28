Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T03:28
https://ria.ru/20200528/1572092623.html
Бросившие зверей владельцы контактного зоопарка в Приморье забрали их
https://cdn24.img.ria.ru/images/155701/89/1557018946_0:282:2048:1434_1036x0_80_0_0_63c4e90551d1c93daea2baf9b7c8065a.jpg
РИА Новости

Бросившие зверей владельцы контактного зоопарка в Приморье забрали их

03:28 28.05.2020
280
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕноты-полоскуны
Еноты-полоскуны
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Еноты-полоскуны. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Владельцы контактного зоопарка, которые из-за долгов бросили своих зверей в здании городского океанариума во Владивостоке, забрали их, сообщил РИА Новости представитель океанариума.
Ранее мэрия Владивостока сообщила, что собственники контактного зоопарка, снимавшие помещение в городском океанариуме, задолжали за аренду и оставили животных в клетках без еды, среди найденных зверей - еноты, дикобразы, филин и попугаи. Они провели несколько дней без пищи и ухода, пока их не обнаружили сотрудники океанариума, они начали ухаживать за зверями.
ООО "Планета" - владелец зоопарка - от всех предложений рассрочки отказалось и на прошлой неделе съехало, отмечала мэрия. В океанариуме РИА Новости сообщали, что владельцы зоопарка вышли на связь и хотят забрать зверей. Прокуратура и полиция начали проверки. Возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животным".
Белка в контактном зоопарке
9 января, 17:58
В "Сокольниках" приостановили работу контактного зоопарка
"Животных вывозили частями со вчерашней ночи, их перевезли на базу отдыха, где, по данным владельцев зоопарка, сейчас находятся и другие животные", - сказал собеседник.
По его словам, директор зоопарка так и не появился в океанариуме, вывозом занимался учредитель этой компании. При этом договор аренды должен расторгнуть именно директор зоопарка, а пока долги за нее у ООО "Планета" продолжают копиться.
"Как и планировали, будем взыскивать долг через суд. Мы предлагали им платить в рассрочку – по 15-20 тысяч в месяц, но они отказались. Сам океанариум (в рамках режима самоизоляции – ред.) не принимает посетителей, и единственный источник нашего дохода – это плата за аренду наших площадей. Если платить не будут, то нас отключат от света, и погибнут наши животные", - сказал собеседник.
Он добавил, что на протяжении нескольких дней неравнодушные люди приносили брошенным зверям продукты. Их передали учредителю зоопарка, когда он забирал животных.
Кинкажу в контактном зоопарке
5 января, 03:04
Эксперты рассказали, что ждет контактные зоопарки из-за нового закона
101551
Обсудить 0
ВладивостокОбщество
Рекомендуем
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
Сэндвич
Ученые нашли ключ к стройности без диет
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Путин поддержал идею расширить пособия на детей на всех безработных
Работа парикмахера
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
Больница для онкобольных детей
Минздрав: около 80% онкобольных детей в России выздоравливают
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом
Кобра
Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
Детский писатель Эдуард Успенский
Бывшая жена Успенского раскритиковала отношение писателя к своей семье
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Заседание Верховной рады Украины
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
06:54Выпущено масштабное обновление для Windows 10
06:53В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
06:40Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
06:38Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
06:35В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
06:33В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
06:14Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
06:06Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
06:02Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
06:00Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
05:56В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
05:54Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
05:52В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
05:37В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
05:16Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
05:11Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
05:07Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
05:05Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
05:01В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19
Лента новостейМолния