Минздрав: около 80% онкобольных детей в России выздоравливают

"Выздоравливают примерно 80% детей с онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями", - говорится в документе.

При этом на ранних стадиях заболевание выявляют лишь у 20% детей, объясняется это стертостью клинической картины и крайне быстрым развитием болезни, отмечают в Минздраве.