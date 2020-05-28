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2020-05-28T03:26
https://ria.ru/20200528/1572092592.html
Минздрав: около 80% онкобольных детей в России выздоравливают
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РИА Новости

Минздрав: около 80% онкобольных детей в России выздоравливают

03:26 28.05.2020
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© РИА Новости / Игорь РуссакБольница для онкобольных детей
Больница для онкобольных детей
© РИА Новости / Игорь Руссак
Больница для онкобольных детей. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Около 80% детей с онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями в России выздоравливают, следует из документа Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Выздоравливают примерно 80% детей с онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями", - говорится в документе.
При этом на ранних стадиях заболевание выявляют лишь у 20% детей, объясняется это стертостью клинической картины и крайне быстрым развитием болезни, отмечают в Минздраве.
"В целях раннего выявления онкологических заболеваний проводятся профилактические медицинские осмотры детей, включая лабораторную диагностику... В 2019 году 25 миллионов детей прошли профилактические медицинские осмотры с целью раннего выявления заболеваний", - уточняется в документе.
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