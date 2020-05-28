В Китае за сутки выявили два случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 288 человек выздоровели, 73 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1734, выздоровели 1688 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 23 таких случаев, все они локальные. За минувшие сутки из карантина выпустили 14 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 413 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.