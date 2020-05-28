В Росатоме придумали универсальный ускоритель для лечения рака

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли предлагают создать в России универсальный ускоритель заряженных частиц - сильноточный циклотрон, который можно применять как для наработки радиоактивных изотопов, используемых в диагностике злокачественных заболеваний, так и непосредственно для лучевой терапии разных форм рака, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Согласно этим материалам, предприятие "Росатома" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург) по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО "Наука и инновации" должно подготовить техническое задание на разработку сильноточного циклотрона с энергией ускоряемых пучков ионов водорода до 70 мегаэлектронвольт (МэВ).
Как отмечается в техническом задании на нынешнюю работу, такой ускоритель будет использоваться для получения радиоактивных изотопов стронция-82 и германия-68, из которых образуются, соответственно, радиоизотопы рубидий-82, применяемый для диагностики сердечно-сосудистых недугов, и галлий-68, с помощью которого выявляют различные формы рака, в том числе злокачественные опухоли предстательной железы.
Поэтому создание такого циклотронного оборудования позволит существенно расширить применение диагностических методов ядерной медицины за счет создания мобильных диагностических центров и снижения себестоимости наработки радиоизотопов, применяемых в них.
Кроме того, возможности такого сильноточного циклотрона позволят организовать протонную терапию раковых заболеваний органов зрения, при которых хирургические и химиотерапевтические методы неэффективны. Наконец, эта установка даст возможность получать и направленные потоки нейтронов высоких энергий для лечения разных типов рака.