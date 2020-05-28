В Росатоме придумали универсальный ускоритель для лечения рака

Как отмечается в техническом задании на нынешнюю работу, такой ускоритель будет использоваться для получения радиоактивных изотопов стронция-82 и германия-68, из которых образуются, соответственно, радиоизотопы рубидий-82, применяемый для диагностики сердечно-сосудистых недугов, и галлий-68, с помощью которого выявляют различные формы рака, в том числе злокачественные опухоли предстательной железы.