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РИА Наука
2020-05-28T03:23
https://ria.ru/20200528/1572092502.html
В Росатоме придумали универсальный ускоритель для лечения рака
https://cdn25.img.ria.ru/images/155989/64/1559896428_0:182:2000:1307_1036x0_80_0_0_46fe4961008e0d9abdfdc0ceb003d58b.jpg
РИА Новости

В Росатоме придумали универсальный ускоритель для лечения рака

03:23 28.05.2020
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© Depositphotos / lightsourceИммунотерапия рака
Иммунотерапия рака
© Depositphotos / lightsource
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли предлагают создать в России универсальный ускоритель заряженных частиц - сильноточный циклотрон, который можно применять как для наработки радиоактивных изотопов, используемых в диагностике злокачественных заболеваний, так и непосредственно для лучевой терапии разных форм рака, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Согласно этим материалам, предприятие "Росатома" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург) по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО "Наука и инновации" должно подготовить техническое задание на разработку сильноточного циклотрона с энергией ускоряемых пучков ионов водорода до 70 мегаэлектронвольт (МэВ).
Как отмечается в техническом задании на нынешнюю работу, такой ускоритель будет использоваться для получения радиоактивных изотопов стронция-82 и германия-68, из которых образуются, соответственно, радиоизотопы рубидий-82, применяемый для диагностики сердечно-сосудистых недугов, и галлий-68, с помощью которого выявляют различные формы рака, в том числе злокачественные опухоли предстательной железы.
Поэтому создание такого циклотронного оборудования позволит существенно расширить применение диагностических методов ядерной медицины за счет создания мобильных диагностических центров и снижения себестоимости наработки радиоизотопов, применяемых в них.
Кроме того, возможности такого сильноточного циклотрона позволят организовать протонную терапию раковых заболеваний органов зрения, при которых хирургические и химиотерапевтические методы неэффективны. Наконец, эта установка даст возможность получать и направленные потоки нейтронов высоких энергий для лечения разных типов рака.
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РИА НаукаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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