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РИА Наука
2020-05-28T03:21
https://ria.ru/20200528/1572092467.html
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

03:21 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Спешить с массовым внедрением вакцины от COVID-19, разработку которой сейчас ведут десятки исследовательских лабораторий по всему миру, не стоит, так как велик риск побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
По словам врача, современные технологии позволяют серьезно сократить время исследований, а также проверки эффективности и безопасности прививок. Если раньше они разрабатывались и проверялись десятилетиями и годами, то теперь счет идет на месяцы и считанные годы. "В случае с эпидемией SARS в начале 2000-х считалось, что быстро нашли и разработали прививку, а проверка тогда длилась около пяти лет. А сейчас технологии позволяют сократить сроки, но все равно нужно время, чтобы понять, какая прививка эффективна", - считает врач.
В качестве примера, когда спешка с внедрением прививки привела к нежелательным последствиям, иммунолог приводит историю с вакцинацией от ротавируса в Израиле, случившуюся около 10 лет назад. Начав массово прививать от вируса, вызывающего тяжелый гастроэнтерит, врачи столкнулись с опасными последствиями.
"Один из первых препаратов, который начали применять в Израиле - он к тому моменту уже прошел первую и вторую фазу испытаний, - а когда начали его массово давать тысячам людей, то увидели, что это вызывает инвагинацию (разновидность непроходимости - ред.) кишечника. Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом", - предупредил профессор.
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Сейчас поиск вакцины ведут десятки научных лабораторий по всему миру, разработчики идут разными путями, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.
"Главное - она (вакцина - ред.) показала отсутствие серьезных побочных явлений во-первых, во-вторых, доказана иммуногенность препарата - 90% испытуемых выработали антитела против вируса и клеточная реакция была. Они увидели, что через две недели после прививки был клеточный ответ, а через четыре недели был максимальный уровень антител. И это схожая реакция с тем, как протекает настоящее заболевание", - рассказал иммунолог. По его словам, он не слышал о российских лабораториях, продвинувшихся дальше этого этапа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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