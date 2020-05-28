Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T03:17
https://ria.ru/20200528/1572092402.html
Вильфанд предупредил о штормовых ветрах на Урале
https://cdn22.img.ria.ru/images/150707/43/1507074321_0:0:2947:1659_1036x0_80_0_0_95f100acae02d7dd9808d115b2c79311.jpg
РИА Новости

Вильфанд предупредил о штормовых ветрах на Урале

03:17 28.05.2020
669
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Резкое снижение температуры после продолжительного периода жаркой погоды на Урале будет сопровождаться опасными погодными явлениями, в том числе штормовыми ветрами, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если в некоторых регионах устанавливается жаркая погода на длительный период, то при прохождении холодного фронта, как правило, бывают опасные явления. Большое различие температуры на небольшом пространстве приводит к особому типу неустойчивости, которая в свою очередь провоцирует взрывные процессы. В Свердловской области, в Екатеринбурге, в других городах Урала и на юге Западной Сибири происходит резкая смена температуры. Возникает ветер до 25 метров в секунду", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что такой ветер приводит к тому, что шифер срывает с крыш, поднимаются в воздух предметы с большой парусностью. Также могут быть сильные осадки, которые приводят к подъему уровня воды в реках.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
25 мая, 07:05
Вильфанд рассказал о риске засухи на юге России
001100
Обсудить 0
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
Сэндвич
Ученые нашли ключ к стройности без диет
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Путин поддержал идею расширить пособия на детей на всех безработных
Работа парикмахера
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Так в представлении художника выглядит быстрый радиовсплеск, покидающий свою галактику
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
06:54Выпущено масштабное обновление для Windows 10
06:53В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
06:40Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
06:38Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
06:35В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
06:33В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
06:14Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
06:06Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
06:02Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
06:00Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
05:56В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
05:54Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
05:52В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
05:37В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
05:16Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
05:11Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
05:07Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
05:05Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
05:01В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19
Лента новостейМолния