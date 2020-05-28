Пушков прокомментировал высказывание Шредера об украинском после

Ранее Шредер обратил внимание на то, что говорил о бесполезности санкций и о том, что это касается и ограничений против России. При этом он задался вопросом, почему его критикует "какой-то карлик с Украины".

"Ай да Шредер! Откинув лживую политкорректность, назвал атаковавшего его киевского посла в Берлине "каким-то карликом с Украины". Высокомерно, конечно. Но если вы видите перед собой карлика, вы же не назовете его гигантом? Так и быть отныне послу "карликом", как бы ни кипятился", - написал Пушков в своем Twitter

При этом он пояснил, что Шредер назвал Мельника "карликом" в политическом смысле.

Западные страны ввели санкции на фоне политического кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Москва пошла на ответные меры, ввела курс на импортозамещение и не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений и что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.