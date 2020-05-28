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2020-05-28T03:17
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Пушков прокомментировал высказывание Шредера об украинском после
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РИА Новости

Пушков прокомментировал высказывание Шредера об украинском после

03:17 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на критику со стороны посла Украины в Берлине Андрея Мельника, раскритиковавшего его слова об антироссийских санкциях.
Ранее Шредер обратил внимание на то, что говорил о бесполезности санкций и о том, что это касается и ограничений против России. При этом он задался вопросом, почему его критикует "какой-то карлик с Украины".
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"Ай да Шредер! Откинув лживую политкорректность, назвал атаковавшего его киевского посла в Берлине "каким-то карликом с Украины". Высокомерно, конечно. Но если вы видите перед собой карлика, вы же не назовете его гигантом? Так и быть отныне послу "карликом", как бы ни кипятился", - написал Пушков в своем Twitter.
При этом он пояснил, что Шредер назвал Мельника "карликом" в политическом смысле.
Западные страны ввели санкции на фоне политического кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Москва пошла на ответные меры, ввела курс на импортозамещение и не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений и что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отменить антироссийские ограничения.
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5 мая, 19:35
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РоссияАндрей МельникАлексей ПушковГерхард ШредерГерманияУкраинаВ мире
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