Вакцина от COVID-19 будет похожа на прививку от гриппа, заявил медик

Даже после того, как вакцина будет найдена, а ученые смогут доказать ее безопасность и эффективность, она может не дать 100% защиты от заболевания так же, как это происходит с прививкой от сезонного гриппа.

"Конечно, все пытаются разработать прививку, которая будет полностью предотвращать инфекцию, но это не всегда реально. На самом деле, таких прививок практически и нет. Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует. Мы уже видим, что он изменяется... Но очень рано еще говорить", - сказал профессор Беркун в интервью РИА Новости.

Сейчас разработчики вакцины от коронавируса идут разными путями, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. "Работают на платформе абсолютно разных технологий - и ядерные кислоты на РНК и ДНК, или частицы, или фрагменты вируса самого, есть такой рекомбинантный белок - это часть белка, который вводится в организм человека, есть те, кто работает над ослабленным вирусом - как у известных прививок против краснухи или кори - предполагается, что это наиболее эффективно, потому что это больше похоже на настоящее заболевание, но это технологически сложнее сделать и намного дольше проверять. Есть центры, которые работают над инактивированным и синтетическим вирусом", - отмечает Беркун.