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РИА Наука
2020-05-28T03:14
https://ria.ru/20200528/1572092328.html
Вакцина от COVID-19 будет похожа на прививку от гриппа, заявил медик
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РИА Новости

Вакцина от COVID-19 будет похожа на прививку от гриппа, заявил медик

03:14 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Прививка от COVID-19, разработку которой сейчас ведут десятки исследовательских лабораторий по всему миру, скорее всего, будет похожа на существующую прививку от гриппа, которая облегчает симптомы заболевания, а не предотвращает его, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Даже после того, как вакцина будет найдена, а ученые смогут доказать ее безопасность и эффективность, она может не дать 100% защиты от заболевания так же, как это происходит с прививкой от сезонного гриппа.
"Конечно, все пытаются разработать прививку, которая будет полностью предотвращать инфекцию, но это не всегда реально. На самом деле, таких прививок практически и нет. Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует. Мы уже видим, что он изменяется... Но очень рано еще говорить", - сказал профессор Беркун в интервью РИА Новости.
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Сейчас разработчики вакцины от коронавируса идут разными путями, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. "Работают на платформе абсолютно разных технологий - и ядерные кислоты на РНК и ДНК, или частицы, или фрагменты вируса самого, есть такой рекомбинантный белок - это часть белка, который вводится в организм человека, есть те, кто работает над ослабленным вирусом - как у известных прививок против краснухи или кори - предполагается, что это наиболее эффективно, потому что это больше похоже на настоящее заболевание, но это технологически сложнее сделать и намного дольше проверять. Есть центры, которые работают над инактивированным и синтетическим вирусом", - отмечает Беркун.
Поиски вакцины против COVID-19 ведутся сейчас в разных странах. В некоторых лабораториях уже проводится первый этап испытаний на людях. Однако, по мнению ученого, полученные данные еще не позволяют судить о том, насколько будет эффективна прививка от коронавируса.
"Мы не знаем многого еще. Работает масса исследовательских институтов над разработкой прививки. На сегодняшний день более 100 препаратов проверяют. И поскольку мы даже еще не знаем, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, которые уже переболели COVID-19, мы не знаем, насколько будет эффективна прививка. Очень много еще вопросов на сегодняшний день", - рассказал профессор.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19ИзраильОбщество
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