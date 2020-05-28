НАСА поменяло астронавта в экипаже "Союза", летящего на МКС осенью

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Астронавт НАСА Стивен Боуэн заменен на Кэтлин Рубинс в экипаже пилотируемого корабля "Союз МС-17", отправляющемся на Международную космическую станцию в октябре 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
В марте начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил РИА Новости, что Боуэн выбран американской стороной для полета на "Союзе МС-17", а Рубинс - на "Союзе МС-18" со стартом в апреле 2021 года.
"В экипаже "Союза МС-17" НАСА произвело замену Боуэна на Рубинс", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину замены.
Он добавил, что дублером Рубинс выбран астронавт Марк Ванде Хай.
"Список экипажа "Союза МС-17 пока официально не утвержден. Утверждение экипажа состоится в ближайшее время", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В мае НАСА объявило, что приобрело у "Роскосмоса" место на "Союзе МС-17" за 90 миллионов долларов.
Запуск корабля "Союз МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 14 октября. Вместе с Рубинс в его экипаж входят российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.