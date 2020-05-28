Минпромторг поддержал идею продавать маски и санитайзеры в автоматах в ТЦ

Ранее Свищев предлагал правительству продавать маски и санитайзеры через вендинговые автоматы, а после снятия ограничительных мер по коронавирусу раздавать их в общественных местах, например, в метро.

В вопросе бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты министерство ссылается на часть 3 статьи 35 Конституции, согласно которой "никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда". Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения, отмечается в ответе на депутатский запрос.