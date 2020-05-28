Минпромторг поддержал идею продавать маски и санитайзеры в автоматах в ТЦ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минпромторг поддерживает предложение члена комитета Госдумы по физической культуре и спорту, заслуженного тренера РФ Дмитрия Свищева продавать маски и дезинфицирующие средства для рук через вендинговые автоматы в торговых центрах и на вокзалах, следует из ответа министерства на запрос депутата (копия есть у РИА Новости).
Ранее Свищев предлагал правительству продавать маски и санитайзеры через вендинговые автоматы, а после снятия ограничительных мер по коронавирусу раздавать их в общественных местах, например, в метро.
"Минпромторг России‚ разделяя предложение о реализации средств индивидуальной защиты с использованием торговых автоматов, тем не менее отмечает, что наряду с возможностью реализации средств индивидуальной защиты с использованием торговых автоматов должна оставаться возможность их реализации с использованием иных форм торговли, в том числе в стационарных торговых объектах", - говорится в ответе за подписью замглавы Минпроторга Виктора Евтухова.
В противном случае, отмечает замминистра, это приведет к нарушению положений, установленных законом "О защите конкуренции".
В вопросе бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты министерство ссылается на часть 3 статьи 35 Конституции, согласно которой "никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда". Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения, отмечается в ответе на депутатский запрос.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов. Как пояснил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в торговые центры Москвы будут пускать только ограниченное число посетителей с соблюдением дистанции.
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