В Ливии рассказали о потерях в экономике из-за блокады нефтяных портов

"Суммарные потери в результате нынешних закрытий составили 4 943 976 768 долларов США, что невозможно компенсировать за счет резервов. Это является большим ущербом для экономического будущего страны, поскольку эта сумма могла бы покрыть часть государственных расходов, таких как выплата заработных плат, топливные субсидии, борьба с пандемией коронавируса или другое, учитывая, что эта пандемия уже легла тяжелым бременем на крупные нефтяные государства с сильной экономикой", - сообщается в заявлении компании.