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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T02:26
https://ria.ru/20200528/1572092002.html
В Перу зафиксировали рекордный суточный рост случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1036x0_80_0_0_c4d8b1fe3c64781881fcf24f1e15ac13.jpg
РИА Новости

В Перу зафиксировали рекордный суточный рост случаев COVID-19

02:26 28.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Перу. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рекордный рост новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксирован в Перу, за сутки были выявлены более 6 тысяч случаев, общее число зараженных почти достигло 136 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 129 751 заболевшем. По последним данным, число зараженных достигло 135 905 человек (+6 154). За сутки было зафиксировано 195 летальных исходов, всего скончались 3 983 человека. Вылечились 56 169 пациентов.
В общей сложности на данный момент в Перу было сделано 905 278 тестов на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПеруВ мире
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