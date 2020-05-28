В Перу зафиксировали рекордный суточный рост случаев COVID-19

Днем ранее сообщалось о 129 751 заболевшем. По последним данным, число зараженных достигло 135 905 человек (+6 154). За сутки было зафиксировано 195 летальных исходов, всего скончались 3 983 человека. Вылечились 56 169 пациентов.
В общей сложности на данный момент в Перу было сделано 905 278 тестов на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.