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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T02:24
https://ria.ru/20200528/1572091961.html
Куклачев рассказал, что делать с заразившейся коронавирусом кошкой
https://cdn23.img.ria.ru/images/155231/07/1552310745_166:156:3067:1788_1036x0_80_0_0_13fad66dc2b91f923f0e02aab15f83c3.jpg
РИА Новости

Куклачев рассказал, что делать с заразившейся коронавирусом кошкой

02:24 28.05.2020
2028
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Коронавирус у кошек угрожает их сородичам, хотя и не опасен для владельцев животных, рассказал в эфире НСН народный артист РСФСР, руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев.
"Коронавирус у кошек — давно известная болезнь. Мы ее называем "кошачий грипп". Если кошка больная, ее просто нужно от других кошек изолировать. К людям это не переходит, но она может заразить другую кошку", - сказал артист.
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По его словам, в этой связи кошек, которых берут с улицы, в театре сажают на двухмесячный карантин. При этом Куклачев напомнил, что у этих животных, кроме коронавируса, также можно обнаружить СПИД, белокровие и огромное количество болезней, о которых раньше никто не знал.
"И не надо у них брать кровь на коронавирус. Это мы берем, когда к нам приходят в театр новые животные. <...> Если кошка живет дома одна, то может спокойно прожить (с болезнью — прим. ред.) 15-20 лет, но она разносчик заболевания. Заразит другую кошку — та "копыта откинет"", - предупредил артист.
Куклачев призвал россиян не паниковать из-за сообщений о коронавирусе у кошек, посетовав при этом, что некоторые безответственные хозяева со страху избавляются от своих питомцев.
Ранее замруководителя Россельхознадзора Николай Власов сообщил, что ведомство не видит оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных после подтверждения коронавируса у кошки в России. По его словам, 18 мая в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ" обратился владелец пятилетней кошки для тестирования животного на коронавирус COVID-19. У нее были взяты мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. В результате анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19, животное помещено на карантин по месту проживания хозяина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЮрий КуклачевФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
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