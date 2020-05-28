МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил масочный режим в столице, об этом он написал в своем блоге

Теперь любой выход на улицу будет возможен только в маске, ранее ее ношение требовалось в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Отмену масочного режима и социального дистанцирования, отказ от работы на удаленке и приглашение в Москву гостей Собянин назвал преждевременной.

Решение об ужесточении масочного режима принято для того, чтобы уменьшить риск инфицирования коронавирусом.

Ограничения в Москве

В столице по-прежнему продолжит действовать система цифровых пропусков. Закрытыми останутся фитнес-клубы, салоны красоты и заведения общепита. Продолжит действовать запрет на массовые мероприятия.

Однако с 1 июня будут некоторые послабления. Так, москвичам разрешат прогулки по графику в парках и скверах, кроме " Зарядья ". Будет разрешена непродовольственная торговля, работа автосалонов, мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг.

Помимо этого, заработает велопрокат, ярмарки выходного дня, стадионы и спортивные базы.

Профилактика коронавируса

Роспотребнадзор , в свою очередь, утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Постановление опубликовано на официально на интернет-портале правовой информации.

Так, документ предполагает соблюдение самоизоляции на две недели прибывших из регионов, неблагополучных по коронавирусу.

В документе также прописаны требования к организации профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, изоляции людей с подозрением на коронавирус. В постановлении разъясняются правила ношения средств защиты и необходимость соблюдать социальную дистанцию. Диагноз будут ставить после лабораторных тестов с использованием зарегистрированных в России тест-систем и препаратов.

Ситуация стабилизируется

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России, число выявленных случаев в столице сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала мая, заявил ранее президент Владимир Путин

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов - 349 095.