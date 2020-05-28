Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T02:39
https://ria.ru/20200528/1572091790.html
Собянин ужесточил масочный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027595_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_fe5484f517583665b16766e156be28fa.jpg
РИА Новости

Собянин ужесточил масочный режим

02:08 28.05.2020 (обновлено: 02:39 28.05.2020)
177
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМасочный режим
Масочный режим
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Масочный режим. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил масочный режим в столице, об этом он написал в своем блоге.
Теперь любой выход на улицу будет возможен только в маске, ранее ее ношение требовалось в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
Отмену масочного режима и социального дистанцирования, отказ от работы на удаленке и приглашение в Москву гостей Собянин назвал преждевременной.
Решение об ужесточении масочного режима принято для того, чтобы уменьшить риск инфицирования коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Вчера, 16:09Распространение нового коронавируса
Собянин пообещал отправить медикаменты и медицинские бригады в регионы

Ограничения в Москве

В столице по-прежнему продолжит действовать система цифровых пропусков. Закрытыми останутся фитнес-клубы, салоны красоты и заведения общепита. Продолжит действовать запрет на массовые мероприятия.
Однако с 1 июня будут некоторые послабления. Так, москвичам разрешат прогулки по графику в парках и скверах, кроме "Зарядья". Будет разрешена непродовольственная торговля, работа автосалонов, мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг.
Помимо этого, заработает велопрокат, ярмарки выходного дня, стадионы и спортивные базы.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 16:21Распространение нового коронавируса
Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим

Профилактика коронавируса

Роспотребнадзор, в свою очередь, утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Постановление опубликовано на официально на интернет-портале правовой информации.
Так, документ предполагает соблюдение самоизоляции на две недели прибывших из регионов, неблагополучных по коронавирусу.
В документе также прописаны требования к организации профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, изоляции людей с подозрением на коронавирус. В постановлении разъясняются правила ношения средств защиты и необходимость соблюдать социальную дистанцию. Диагноз будут ставить после лабораторных тестов с использованием зарегистрированных в России тест-систем и препаратов.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:55
Путин призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии

Ситуация стабилизируется

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России, число выявленных случаев в столице сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала мая, заявил ранее президент Владимир Путин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов - 349 095.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗарядьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинВладимир ПутинМосква
Рекомендуем
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская пожаловалась на "отыгрывающихся" на ней мужчин
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Куклачев рассказал, что делать с заразившейся коронавирусом кошкой
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал высказывание Шредера об украинском после
Детский писатель Эдуард Успенский
Бывшая жена Успенского раскритиковала отношение писателя к своей семье
Работа парикмахера
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Пара едет на самокате по Москворецкой набережной в Москве
Собянин рассказал, как будут контролировать соблюдение правил прогулок
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу
Медицинские маски
Минпромторг поддержал идею продавать маски и санитайзеры в автоматах в ТЦ
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер
Шредер назвал посла Украины "карликом"
Линии электропередач
РФ и Туркмения готовят проект меморандума о сотрудничестве в энергетике
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что пока рано полностью снимать режим самоизоляции
Девушка на набережной Тараса Шевченко в Москве
Для каждого московского дома опубликуют график "прогулочных дней"
Молодые люди отдыхают в районе Строгино в Москве
Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Собянин рассказал о правилах работы автосалонов в рамках ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
06:54Выпущено масштабное обновление для Windows 10
06:53В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
06:40Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
06:38Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
06:35В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
06:33В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
06:14Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
06:06Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
06:02Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
06:00Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
05:56В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
05:54Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
05:52В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
05:37В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
05:16Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
05:11Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
05:07Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
05:05Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
05:01В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19
Лента новостейМолния