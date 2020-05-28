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2020-05-28T02:08
https://ria.ru/20200528/1572091754.html
Вывозной авиарейс из Еревана для россиян прибыл в Екатеринбург
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РИА Новости

Вывозной авиарейс из Еревана для россиян прибыл в Екатеринбург

02:08 28.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Вывозной авиарейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с россиянами на борту прибыл в екатеринбургский международный аэропорт "Кольцово", следует из данных онлайн-табло авиаузла.
Согласно данным аэропорта, самолет совершил посадку в 3.42 местного времени в четверг (1.42 мск). До этого воздушное судно доставило часть пассажиров в Новосибирск.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" уточняет, что всего на рейс зарегистрировалось 195 пассажиров. Из них 94 человека летели до Новосибирска и 101 человек - до Екатеринбурга. Это второй эвакуационный рейс из Еревана для вывоза российских граждан, который авиакомпания выполнила за период апрель-май. До этого - 3 мая - был выполнен вывозной рейс из Еревана в Сочи.
Ранее в посольстве РФ в Армении заявляли, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Алтайском крае, Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе, Коми.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Уральские авиалинииЕкатеринбургАрменияОбщество
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