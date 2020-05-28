Эксперт рассказал, как уберечь личные данные во время конференции в Zoom

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Чтобы сохранить свои данные в безопасности, стоит загружать Zoom только из проверенных источников, защищать конференции паролем и внимательно следить за тем, что произносится и выдается на всеобщее обозрение во время звонка, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"В первую очередь, для сохранения личных данных при использовании видеоконференций Zoom загружать эту программу стоит только с официального сайта, а для мобильных телефонов использовать App Store или Google Play", — сказал он.
"Второй шаг для обеспечения защиты ваших данных – использование надежного сложного пароля. Также не стоит делиться со всеми ссылкой на конференцию или идентификатором персональной конференции (PMI) – зная этот пароль, к конференции могут подключиться посторонние", — добавил Мясоедов.