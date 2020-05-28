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2020-05-28T04:24
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Китай разочаровало решение канадского суда по делу финдиректора Huawei
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РИА Новости

Китай разочаровало решение канадского суда по делу финдиректора Huawei

02:07 28.05.2020 (обновлено: 04:24 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Китай разочарован решением канадского суда о продлении слушаний об экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в заявлении посольства КНР в Канаде.
Ранее сообщалось, что Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение продлить судебные слушания по делу об экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемой в мошенничестве. Суд постановил, что действия по экстрадиции Ваньчжоу соответствуют стандартам двойной уголовной ответственности - основному принципу канадских законов об экстрадиции. Huawei заявила, что разочарована решением суда.
"Китай выражает сильное разочарование и решительное несогласие в связи с этим решением и сделал серьезное представление Канаде. США и Канада, злоупотребляя своим двусторонним соглашением об экстрадиции и произвольно предпринимая принудительные меры против Мэн Ваньчжоу, грубо нарушили законные правы и интересы вышеупомянутой гражданки Китая", - заявило посольство.
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Финдиректор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре 2018 года по запросу США и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Между Канадой и КНР продолжается спор о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.
В феврале власти США предъявили новые обвинения китайской компании и Мэн Ваньчжоу в связи с предполагаемым "преступным захватом собственности" этой компанией. В обвинительном заключении отмечается, что Huawei с 2000 года занималась "незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности" в США.
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Huawei TechnologiesКанадаКитайСШАВ мире
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