Китай разочаровало решение канадского суда по делу финдиректора Huawei

"Китай выражает сильное разочарование и решительное несогласие в связи с этим решением и сделал серьезное представление Канаде. США и Канада, злоупотребляя своим двусторонним соглашением об экстрадиции и произвольно предпринимая принудительные меры против Мэн Ваньчжоу, грубо нарушили законные правы и интересы вышеупомянутой гражданки Китая", - заявило посольство.

В феврале власти США предъявили новые обвинения китайской компании и Мэн Ваньчжоу в связи с предполагаемым "преступным захватом собственности" этой компанией. В обвинительном заключении отмечается, что Huawei с 2000 года занималась "незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности" в США.