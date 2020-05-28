Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), за которые в ближайшее время должна проголосовать палата представителей США.

"Если законопроект по FISA пройдет одобрение сегодня ночью в палате представителей, я быстро наложу на него вето. Наша страна только что пострадала от величайшего политического преступления в нашей истории. Массовые нарушения FISA были большой частью этого (преступления)", - написал Трамп в Twitter

В середине мая сенат США проголосовал за продление на 2,5 года программ слежки, срок действия которых истек 15 марта, из-за разногласий в стане республиканцев. За продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA) проголосовали 80 сенаторов, против были 16.

Речь идет о программе слежки за отдельными экстремистами, не связанными с какой-либо группировкой, а также о программе, которая позволяет следить за подозреваемым с использованием всех его электронных устройств. Кроме того, сенат вслед за палатой представителей согласился продлить программу, которая позволяет властям требовать с разрешения суда документы, связанные с расследованиями по национальной безопасности. При этом программа массового отслеживания телефонных звонков продлена не была.

Палате представителей, которая проголосовала за этот закон еще в марте, предстоит проголосовать еще раз с учетом поправок, которые внесли в закон сенаторы. Президент США Дональд Трамп ранее не говорил публично, будет ли он подписывать закон.

Разведывательное сообщество и другие сторонники законодательства заявляют, что оно помогает бороться с терроризмом и иностранным шпионажем. Противники говорят, что массовая электронная слежка де-факто затрагивает миллионы американцев, следить за которыми без разрешения суда запрещено законами США.