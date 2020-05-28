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2020-05-28T02:02
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Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки
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РИА Новости

Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки

02:02 28.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), за которые в ближайшее время должна проголосовать палата представителей США.
"Если законопроект по FISA пройдет одобрение сегодня ночью в палате представителей, я быстро наложу на него вето. Наша страна только что пострадала от величайшего политического преступления в нашей истории. Массовые нарушения FISA были большой частью этого (преступления)", - написал Трамп в Twitter.
В середине мая сенат США проголосовал за продление на 2,5 года программ слежки, срок действия которых истек 15 марта, из-за разногласий в стане республиканцев. За продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA) проголосовали 80 сенаторов, против были 16.
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Речь идет о программе слежки за отдельными экстремистами, не связанными с какой-либо группировкой, а также о программе, которая позволяет следить за подозреваемым с использованием всех его электронных устройств. Кроме того, сенат вслед за палатой представителей согласился продлить программу, которая позволяет властям требовать с разрешения суда документы, связанные с расследованиями по национальной безопасности. При этом программа массового отслеживания телефонных звонков продлена не была.
Палате представителей, которая проголосовала за этот закон еще в марте, предстоит проголосовать еще раз с учетом поправок, которые внесли в закон сенаторы. Президент США Дональд Трамп ранее не говорил публично, будет ли он подписывать закон.
Разведывательное сообщество и другие сторонники законодательства заявляют, что оно помогает бороться с терроризмом и иностранным шпионажем. Противники говорят, что массовая электронная слежка де-факто затрагивает миллионы американцев, следить за которыми без разрешения суда запрещено законами США.
Наличие программы массового сбора метаданных и многих других секретных программ слежки раскрыл в 2013 году бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Сноуден бежал в Гонконг, оттуда попал в Россию и получил там временное убежище.
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