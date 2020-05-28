В Бразилии число случаев коронавируса превысило 411 тысяч

Сутками ранее сообщалось о 391 222 зараженных и 24 512 скончавшихся. По последним данным, в стране подтвержден 411 821 случай заражения COVID-19. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 1086 и достигло 25 598. Излечились в общей сложности 166 647 человек.