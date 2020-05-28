В Бразилии число случаев коронавируса превысило 411 тысяч

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество новых случаев коронавируса за сутки в Бразилии превысило 20 тысяч, общее число выявленных зараженных составляет свыше 411 тысяч, скончались более 25,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сутками ранее сообщалось о 391 222 зараженных и 24 512 скончавшихся. По последним данным, в стране подтвержден 411 821 случай заражения COVID-19. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 1086 и достигло 25 598. Излечились в общей сложности 166 647 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.
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