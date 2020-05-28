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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T01:57
https://ria.ru/20200528/1572091552.html
В Бразилии число случаев коронавируса превысило 411 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

В Бразилии число случаев коронавируса превысило 411 тысяч

01:57 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество новых случаев коронавируса за сутки в Бразилии превысило 20 тысяч, общее число выявленных зараженных составляет свыше 411 тысяч, скончались более 25,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сутками ранее сообщалось о 391 222 зараженных и 24 512 скончавшихся. По последним данным, в стране подтвержден 411 821 случай заражения COVID-19. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 1086 и достигло 25 598. Излечились в общей сложности 166 647 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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