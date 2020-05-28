В России за сутки потушили 65 лесных пожаров

К полуночи 28 мая в России действовали еще 48 лесных пожаров на площади 16 718 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожара фиксируется в Красноярском крае (5421 гектар). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области, в двух районах Тывы, а также в одном районе Хакасии.