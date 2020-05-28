В России за сутки потушили 65 лесных пожаров

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 65 лесных пожаров на площади более 2,7 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 57 потушенных за сутки лесных пожарах.
"За сутки в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 2725 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 28 мая в России действовали еще 48 лесных пожаров на площади 16 718 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожара фиксируется в Красноярском крае (5421 гектар). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области, в двух районах Тывы, а также в одном районе Хакасии.