Врач назвал способ восстановить мышцы после самоизоляции

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. После длительной самоизоляции россиянам придется поработать над собой для восстановления прежней физической формы. Способом сделать это поделился с радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.
За время самоизоляции многие потеряли прежнюю физическую форму. У таких людей "рухнул" мышечный корсет, считает врач Андрей Кабычкин. И это нужно учитывать, возвращаясь к обычной жизни, иначе не избежать проблем со здоровьем.
"За два месяца наш мышечный корсет, который поддерживает позвоночник и суставы, рухнул. Конечно, теперь нельзя сразу резко начинать трудовые подвиги. Особенно это касается подвигов на дачных участках или строительных делах. В голове мы все мастера спорта и фитнес-леди, и фитнес-мены, но, если резко вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше, это будет мощный травматический фактор и придется посетить врача", – рассказал радио Sputnik мануальный терапевт Андрей Кабычкин.
Наиболее правильным, здоровым и безопасным способом вернуть себе форму будет постепенное увеличение нагрузки. Врач Андрей Кабычкин советует начать с ходьбы.
"Потихонечку, постепенно нужно восстанавливаться. Это подразумевает больше ходьбы, больше дыхательных движений и больше дыхательных упражнений. Ходьбы должна быть не меньше 10 километров в день или хотя бы 10 тысяч шагов, то есть 7 километров. Постепенно надо давать и мышечные нагрузки. Желательно, чтобы это были подтягивания на перекладине, брусья, отжимания от пола или лавочки", – рассказал радио Sputnik мануальный терапевт Андрей Кабычкин.