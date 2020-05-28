Врач назвал способ восстановить мышцы после самоизоляции

"За два месяца наш мышечный корсет, который поддерживает позвоночник и суставы, рухнул. Конечно, теперь нельзя сразу резко начинать трудовые подвиги. Особенно это касается подвигов на дачных участках или строительных делах. В голове мы все мастера спорта и фитнес-леди, и фитнес-мены, но, если резко вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше, это будет мощный травматический фактор и придется посетить врача", – рассказал радио Sputnik мануальный терапевт Андрей Кабычкин.