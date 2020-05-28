Самбурская пожаловалась на "отыгрывающихся" на ней мужчин

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Актриса Актриса Настасья Самбурская пожаловалась на окружающих ее мужчин, которые "отыгрываются" на ней. Соответствующий пост актриса разместила в своем Instagram

"У меня нет "большого", сильного "дяди", который может меня отгородить от всего плохого в этом мире, обеспечить счастливую, спокойную, сытую жизнь, чтобы мне можно было только сумочки выкладывать каждый день новые в инстаграме. Мне приходится с большим трудом добиваться своих целей. Но, к сожалению, меня окружают мужчины, которые с радостью на мне отыгрываются за все свои неудачи и комплексы", - заявила актриса.

По словам Самбурской, ей "обидно и тяжело", и в первую очередь ей хочется спокойствия и заботы.

"Мне хочется спокойствия, и чем больше я его пытаюсь обрести, тем более жесткие условия мне создают, чтобы этого в моей жизни никогда не произошло. Я устала от борьбы. Неужели этим "мужчинам", которые самоутверждаются за счет женщины, самим от себя не противно", - добавила она.

Ранее СМИ сообщили, что Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша . Артистка потребовала расторгнуть договор с Национальной музыкальной корпорацией и вернуть ей все песни без компенсации. По данным СМИ, Самбурская посчитала, что компания, генеральным директором которой является Дробыш, создает некачественный репертуар и неэффективную раскрутку для артистов.