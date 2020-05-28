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Культура
2020-05-28T01:39
https://ria.ru/20200528/1572091375.html
Самбурская пожаловалась на "отыгрывающихся" на ней мужчин
https://cdn23.img.ria.ru/images/149713/34/1497133428_0:0:1375:774_1036x0_80_0_0_2da7e4f1193446f7c499462a82871d43.jpg
РИА Новости

Самбурская пожаловалась на "отыгрывающихся" на ней мужчин

01:38 28.05.2020 (обновлено: 01:39 28.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская
Актриса Настасья Самбурская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Настасья Самбурская. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская пожаловалась на окружающих ее мужчин, которые "отыгрываются" на ней. Соответствующий пост актриса разместила в своем Instagram.
"У меня нет "большого", сильного "дяди", который может меня отгородить от всего плохого в этом мире, обеспечить счастливую, спокойную, сытую жизнь, чтобы мне можно было только сумочки выкладывать каждый день новые в инстаграме. Мне приходится с большим трудом добиваться своих целей. Но, к сожалению, меня окружают мужчины, которые с радостью на мне отыгрываются за все свои неудачи и комплексы", - заявила актриса.
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По словам Самбурской, ей "обидно и тяжело", и в первую очередь ей хочется спокойствия и заботы.
"Мне хочется спокойствия, и чем больше я его пытаюсь обрести, тем более жесткие условия мне создают, чтобы этого в моей жизни никогда не произошло. Я устала от борьбы. Неужели этим "мужчинам", которые самоутверждаются за счет женщины, самим от себя не противно", - добавила она.
Ранее СМИ сообщили, что Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Артистка потребовала расторгнуть договор с Национальной музыкальной корпорацией и вернуть ей все песни без компенсации. По данным СМИ, Самбурская посчитала, что компания, генеральным директором которой является Дробыш, создает некачественный репертуар и неэффективную раскрутку для артистов.
Самбурская получила известность, сыграв роль в сериале "Универ. Новая общага". С 2012 года также начала музыкальную деятельность.
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125766241
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КультураРоссияНастасья СамбурскаяШоу-бизнесВиктор Дробыш
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