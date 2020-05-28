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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T01:25
https://ria.ru/20200528/1572091336.html
Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
https://cdn24.img.ria.ru/images/96932/20/969322050_0:55:634:411_1036x0_80_0_0_3e359d92928fdbf259bab4da783bf85f.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99

01:25 28.05.2020
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© Фото : DennixoЛивия
Ливия
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ливии достигло 99, сообщает Национальный центр по борьбе с заболеваниями.
В заявлении центра отмечается, что в Ливии выявлены 20 новых зараженных, общее число случаев COVID-19 в стране выросло до 99, выздоровели 40 человек, скончались четыре.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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