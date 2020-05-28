Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ливии достигло 99, сообщает Национальный центр по борьбе с заболеваниями.
В заявлении центра отмечается, что в Ливии выявлены 20 новых зараженных, общее число случаев COVID-19 в стране выросло до 99, выздоровели 40 человек, скончались четыре.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.