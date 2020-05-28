СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах страны после выявления у заключенных симптомов, напоминающих заболевание коронавирусом нового типа, сообщает местный информационный портал Alter Presse.
По его данным, в исправительных учреждениях были ужесточены меры санитарно-эпидемиологической безопасности с целью сдержать распространение инфекции среди заключенных. Отмечается, что в одной из тюрем города Жакмель на южном побережье страны с начала вспышки COVID-19 запрещены все визиты. Несмотря на ограничительные меры, у 133 из 509 содержащихся в исправительном учреждении заключенных наблюдаются симптомы, которые бывают при заражении коронавирусом. В частности, речь идет о жаре и головной боли.
На прошлой неделе президент страны Жовенель Моиз продлил на два месяца действие режима чрезвычайной ситуации и заявил об обязанности граждан носить маски в общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.
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