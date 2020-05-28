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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T01:20
https://ria.ru/20200528/1572091279.html
СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
https://cdn25.img.ria.ru/images/147989/08/1479890886_0:227:5067:3077_1036x0_80_0_0_eab9e2721d3d8f68c4bcf8548c6151d5.jpg
РИА Новости

СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах

01:21 28.05.2020
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© AP Photo / Dieu Nalio CheryТюрьма в населенном пункте Аркахай на севере Гаити
Тюрьма в населенном пункте Аркахай на севере Гаити
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Тюрьма в населенном пункте Аркахай на севере Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах страны после выявления у заключенных симптомов, напоминающих заболевание коронавирусом нового типа, сообщает местный информационный портал Alter Presse.
По его данным, в исправительных учреждениях были ужесточены меры санитарно-эпидемиологической безопасности с целью сдержать распространение инфекции среди заключенных. Отмечается, что в одной из тюрем города Жакмель на южном побережье страны с начала вспышки COVID-19 запрещены все визиты. Несмотря на ограничительные меры, у 133 из 509 содержащихся в исправительном учреждении заключенных наблюдаются симптомы, которые бывают при заражении коронавирусом. В частности, речь идет о жаре и головной боли.
На прошлой неделе президент страны Жовенель Моиз продлил на два месяца действие режима чрезвычайной ситуации и заявил об обязанности граждан носить маски в общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГаитиВ мире
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