США в субботу отправят в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ будет отправлена из Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ будет отправлена из США Россию в субботу, сообщил в четверг РИА Новости Патрик О'Коннор, партнер компании Narrative Strategies, которая отвечает за работу со СМИ для производителя медицинского оборудования Vyaire Medical.

"Эти 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200, конечно же, будут отправлены в субботу", - сказал он.

По его словам, в этот раз поставки впервые идут по линии Агентства по международному развитию ( USAID ).

"Всего Vyaire поставляет аппараты ИВЛ в 18 стран через USAID и соответствующую программу. Мы продолжаем наращивать наши производственные возможности, чтобы удовлетворить этот беспрецедентный спрос на аппараты ИВЛ и другое оборудование для обеспечения дыхания", - сказал собеседник агентства.

Как говорится на сайте компании, в апреле она получила государственный контракт на производство 22 тысяч таких аппаратов ИВЛ на 407 миллионов долларов. При этом они на тот момент не получили официального разрешения Управления по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA), использование было разрешено в экстренном порядке из-за высокой потребности в таких аппаратах.

В этой связи на сайте отсутствует полное описание этой модели, говорится только, что аппарат "разработан так, чтобы быть легким и портативным в больничных условиях".

Ранее представитель госдепартамента США не стал подтверждать РИА Новости отправку в Россию второй партии оборудования, сказав, что это будет сделано до конца месяца. На минувшей неделе военно-транспортный самолет доставил первые 50 аппаратов, которые были направлены в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.

Всего Вашингтон безвозмездно передаст Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее выразил признательность США за оказываемое на нынешнем этапе содействие.

Между тем представители Демократической партии США в подконтрольной им палате представителей конгресса потребовали от президента Дональда Трампа дать объяснения по поводу отправки этого груза в Россию. Они выразили мнение, что поставка осуществлена в то время, когда США все еще находятся в критической фазе борьбы с пандемией коронавируса, и что Трамп отправлял аппараты ИВЛ за границу в качестве "политических реверансов".

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.