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2020-05-28T01:05
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Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
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РИА Новости

Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров

01:05 28.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва обеспокоена шельмованием Всемирной организации здравоохранения, нужно совершенствовать ее деятельность, а не разрушать организацию, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Глубокое беспокойство вызывают шаги по шельмованию Всемирной организации здравоохранения, которая - и в этом солидарно подавляющее большинство государств - с первых дней находится на передовой борьбы с коронавирусом, помогая всем странам сориентироваться в быстро меняющейся эпидемиологической обстановке и избрать правильные способы реагирования на возникшую угрозу", - написал Лавров в своей статье для китайской газеты Global Times.

"Безусловно, ВОЗ, как и любая многосторонняя структура, должна совершенствовать свою деятельность, адаптироваться к новым условиям. Для этого необходимо не разрушать Организацию, а поддерживать конструктивный диалог всех государств-членов по выработке совместных профессиональных ответов на новые вызовы", - отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
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