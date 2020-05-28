Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров

"Глубокое беспокойство вызывают шаги по шельмованию Всемирной организации здравоохранения, которая - и в этом солидарно подавляющее большинство государств - с первых дней находится на передовой борьбы с коронавирусом, помогая всем странам сориентироваться в быстро меняющейся эпидемиологической обстановке и избрать правильные способы реагирования на возникшую угрозу", - написал Лавров в своей статье для китайской газеты Global Times.