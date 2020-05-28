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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T00:57
https://ria.ru/20200528/1572090973.html
Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1036x0_80_0_0_9f5a67ebfc142fdfb8a45d9ff7a7310b.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

00:57 28.05.2020
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Bebeto Matthews
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, в США от коронавируса умерли 100 047 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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