Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, в США от коронавируса умерли 100 047 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.