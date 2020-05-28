Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX

"Boeing [NYSE: BA] возобновил производство 737 MAX на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон… (Самолеты) строятся с более низкой скоростью (чем планировалось на старте программы), поскольку (компания) реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции", - говорится в заявлении на ее сайте.