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2020-05-28T04:24
https://ria.ru/20200528/1572090855.html
Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX
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РИА Новости

Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX

00:48 28.05.2020 (обновлено: 04:24 28.05.2020)
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.
"Boeing [NYSE: BA] возобновил производство 737 MAX на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон… (Самолеты) строятся с более низкой скоростью (чем планировалось на старте программы), поскольку (компания) реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции", - говорится в заявлении на ее сайте.
В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте прошлого года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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