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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T01:08
https://ria.ru/20200528/1572090830.html
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071766_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_5bdab4654541e7a3c7dd010ab464a6b1.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

00:46 28.05.2020 (обновлено: 01:08 28.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
 Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве, общее число умерших в столице достигло 2254, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Днем ранее сообщалось о 73 умерших.
У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
По последним данным, в Москве выявлено более 171 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти 67,5 тысячи пациентов вылечились.
Всего в России за время пандемии выявили 370 680 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, из них 142 208 человек вылечились, 3968 умерли.
В мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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