В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еще 71 пациент с Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве , общее число умерших в столице достигло 2254, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 73 умерших.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

По последним данным, в Москве выявлено более 171 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти 67,5 тысячи пациентов вылечились.

Всего в России за время пандемии выявили 370 680 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, из них 142 208 человек вылечились, 3968 умерли.

В мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.