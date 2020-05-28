В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве, общее число умерших в столице достигло 2254, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Днем ранее сообщалось о 73 умерших.
У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
По последним данным, в Москве выявлено более 171 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти 67,5 тысячи пациентов вылечились.
Всего в России за время пандемии выявили 370 680 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, из них 142 208 человек вылечились, 3968 умерли.
В мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.